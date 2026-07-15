Lovitură pentru Jaqueline Cristian! S-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis din spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 17:52

Jaqueline Cristian traversează o perioadă dificilă în acest sezon. După eliminarea prematură de la Wimbledon, jucătoarea din România a fost nevoită să se retragă și de la turneul WTA de la Iași, din cauza problemelor medicale care i-au dat mari bătăi de cap.

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