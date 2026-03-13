Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești

Derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București, programat sâmbătă seara în play-off-ul Superliga României, va fi condus de una dintre cele mai experimentate brigăzi de arbitri din fotbalul românesc.

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să îl delege la centru pe Istvan Kovacs, considerat în prezent cel mai bine cotat arbitru român. Meciul se va disputa pe stadionul Stadionul Giulești, într-o atmosferă care se anunță extrem de tensionată.

Partida este primul mare derby din play-off și are o miză importantă pentru ambele formații. Atât Rapid, cât și Dinamo au avut un sezon solid, iar suporterii speră la o clasare care să le permită participarea în cupele europene.

Delegarea lui Istvan Kovacs nu este întâmplătoare. Arbitrul român are experiență la cel mai înalt nivel și a condus meciuri importante din Liga Campionilor UEFA, inclusiv finala competiției în sezonul precedent.

În ultimele confruntări directe dintre Rapid și Dinamo au existat momente tensionate, iar oficialii au considerat că derby-ul din Giulești necesită o brigadă cu experiență internațională.

În clasamentul actual al Superligii, lupta pentru primele poziții rămâne deschisă. Deși Universitatea Craiova este văzută de mulți drept principala favorită la titlu, rezultatul derby-ului din Capitală ar putea influența serios calculele pentru finalul sezonului.