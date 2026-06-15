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Transmisiuni speciale de la Summitul G7: Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă

Ana-Maria Păcuraru

Ana-Maria Păcuraru

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 15 iun. 2026, 15:07

Liderii celor mai puternice economii ale lumii se reunesc la Summitul G7 pentru discuții decisive privind cele mai importante provocări internaționale. Președintele SUA, Donald Trump, participă la întâlniri cu șefi de stat și de guvern și are programată o întrevedere cu Emmanuel Macron la Versailles.

Din centrul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, transmite la REALITATEA PLUS informații exclusive, analize și detalii de ultimă oră.

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