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Rezultate Loto duminică, 14 iunie 2026. Reportul la Loto 6/49 a depășit suma de 6 milioane de euro

Rezultatele Loto 6/49

Rezultatele Loto 6/49

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 22:22
Sursărealitatea.net

Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri duminică seară, de la ora 18:30, punând în joc premii spectaculoase. Cel mai vânat este reportul de la Loto 6/49 la categoria I, care a depășit suma de 6 milioane de euro.

Iată rezultatele complete ale tragerilor Loto de duminică, organizate de Loteria Română. Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 a depășit pragul de 6 milioane de euro.

Numerele câștigătoare extrase duminică:

  • Loto 6 din 49: 3, 25, 7, 10, 5, 18

  • Joker: 34, 42, 6, 24, 10 + 16 (numărul Joker)

  • Loto 5 din 40: 28, 21, 2, 14, 16, 23

  • Noroc: 5218448

  • Noroc Plus: 521051

  • Super Noroc: 784712

La extragerea anterioară Loto 6/49, reportul înregistrat la categoria I a fost de peste 5,5 milioane de euro, sumă care a continuat să crească pentru extragerea de astăzi, depășind 6 milioane de euro.

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