Advertising
Actualitate· 1 min citire
Încă o porțiune din Autostrada Moldovei va fi deschisă circulației. Ultimele lucrări, aproape finalizate
Autostrada Moldovei
Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Bacău Nord. Circulația prin noul nod rutier va fi deschisă săptămâna viitoare, după finalizarea ultimelor lucrări.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:16Putin oprește atacurile asupra Kievului pentru trei zile. Decizia luată înaintea vizitei emisarilor lui Trump
- 14:58Armistiţiu între ruși și ucraineni, pentru reparaţii la centrala nucleară Zaporojie
- 14:57Emisarii americani Witkoff și Kushner au sosit la Moscova pentru discuții cu Putin privind oprirea războiului din Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News