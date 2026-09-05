Armistiţiu între ruși și ucraineni, pentru reparaţii la centrala nucleară Zaporojie

Un armistițiu temporar a fost convenit de Rusia și Ucraina în jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de forţele ruseşti, pentru a permite realizarea unor reparaţii ce vor restabili alimentarea cu energie a instalaţiei, permiţându-i astfel să funcţioneze în siguranţă, a informat sâmbătă, 5 septembrie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).
AIEA a precizat că centrala, cea mai mare din Europa, a rămas fără energie externă pe 20 august din cauza „activităţii militare” la nord de râul Nipru.
De atunci, potrivit AIEA, centrala s-a bazat pe generatoare diesel pentru a răci cele şase reactoare şi bazinele de combustibil uzat.
Al șaptelea armistițiu obținut de AIEA
Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a declarat că acesta este al şaptelea armistiţiu obţinut de AIEA ca parte a eforturilor „de a ajuta la prevenirea unui accident nuclear în timpul conflictului”.
Grosi a avertizat încă de la începutul invaziei ruseşti a Ucrainei, în februarie 2022, cu privire la pericolul enorm reprezentat de luptele din apropierea instalaţiilor nucleare precum Zaporojie, care a suferit numeroase pene de curent şi chiar explozii.
Deşi instalaţia nu mai generează electricitate deoarece reactoarele sale sunt într-o oprire tehnică, aceasta necesită în continuare o alimentare constantă cu energie electrică şi sisteme operaţionale pentru a asigura răcirea miezului şi a combustibilului nuclear uzat, care generează în continuare căldură reziduală.
Ucraina a încercat totodată să stabilească un armistiţiu temporar pe linia frontului înainte de vizita trimişilor preşedintelui american Donald Trump la Moscova şi Kiev în acest sfârşit de săptămână, dar acest lucru s-a dovedit imposibil din cauza refuzului Rusiei, a relatat sâmbătă ziarul Ukrainska Pravda.
Armistițiul, până pe 8 septembrie, la ora 23:59
Potrivit acestei surse, unităţile Forţelor de Apărare au primit ordin să respecte un armistiţiu pe linia de contact de la ora 00:00, ora locală, pe 5 septembrie, până la ora 23:59, pe 8 septembrie, dar „forţele de ocupaţie au împiedicat punerea în aplicare a acestui plan”.
Direcţia Principală de Comunicaţii a Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat pentru Ukrainska Pravda că un „armistiţiu nu poate fi unilateral sau asimetric, deoarece altfel ar pune în pericol viaţa şi sănătatea personalului nostru militar”.