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Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme

Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni

Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 20 iul. 2026, 12:33

Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal au intervenit pentru a sprijini comunitatea din Bușteni, afectată de fenomenele meteorologice extreme care au produs pagube și au îngreunat viața locuitorilor.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, 34 de militari din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte acționează, în aceste momente, în zonele afectate, oferind sprijin autorităților locale și cetățenilor în cadrul operațiunilor de înlăturare a efectelor produse de vremea severă.

Intervenția are loc în baza solicitării formulate de primarul orașului Bușteni și adresate comandantului Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal. Militarii participă la misiuni de sprijin pentru populație, contribuind la gestionarea situației create de condițiile meteorologice extreme.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au transmis că forțele implicate sunt pregătite să intervină ori de câte ori este nevoie pentru a veni în sprijinul autorităților și al comunităților afectate de situații de urgență.

Acțiunea militarilor evidențiază rolul important pe care Armata României îl are în gestionarea situațiilor de criză, prin mobilizarea rapidă a resurselor și acordarea de sprijin populației în momente dificile.

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