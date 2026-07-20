Scrisoarea sindicaliștilor către Nicușor Dan: „Noua Lege a salarizării accentuează inechitățile”. Cer blocarea proiectului

Publicat 20 iul. 2026, 12:24 Sursă Realitatea.net

Patru dintre cele mai mari confederații sindicale din România îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină în scandalul noii Legi a salarizării. Sindicaliștii avertizează că proiectul pregătit pentru angajații de la stat nu rezolvă diferențele dintre salarii, ci le adâncește, iar sute de mii de oameni riscă să fie afectați de o lege făcută fără consultări reale.

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