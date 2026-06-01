De ce NU a fost doborâtă drona din Galați? Explicațiile pilotului român care a distrus o dronă în Estonia VIDEO

Diferența critică dintre misiunea din Estonia și incidentul de la Galați

Doborârea unei drone depinde în totalitate de siguranța oamenilor de la sol. Pilotul român care a neutralizat recent o țintă în Estonia a explicat că succesul acelei misiuni a fost posibil doar pentru că zona permitea deschiderea focului fără a pune în pericol populația civilă.

În schimb, deasupra Galațiului, situația a fost complet diferită. Distrugerea în aer a dronei deasupra unei zone urbane populate ar fi putut genera resturi și explozii secundare cu efecte mult mai grave pentru locuitori decât prăbușirea în sine.

„De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de Poliție Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol... De aceea, întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia?, ci: ar fi fost aceleași consecințele asupra unui oraș precum Galați?, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație”, a declarat comandorul Alexandru Pavelescu.