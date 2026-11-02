Cutremur în județul Covasna, luni dimineață

Un cutremur cu magnitudinea 2,7 s-a produs luni dimineață în județul Covasna, în zona seismică Vrancea, la 51 km de Brașov.
Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 s-a produs luni dimineață, 2 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, pe raza județului Covasna. Seismul a avut loc la o distanță de aproximativ 51 de kilometri de Brașov, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremurul din județul Covasna s-a produs la ora 04:33, la o adâncime de 150 de kilometri, fiind încadrat în categoria seismelor de intensitate redusă.
Conform informațiilor transmise de specialiști, epicentrul seismului a fost localizat în zona seismică Vrancea, iar cele mai apropiate orașe au fost:
Un nou cutremur în zona seismică Vrancea
Activitatea seismică din zona Vrancea continuă să fie monitorizată de specialiști, regiunea fiind una dintre cele mai active din România din punct de vedere seismic.
Un alt cutremur semnificativ s-a produs în România pe 19 octombrie, când a fost înregistrată o magnitudine de 4,8 în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Mișcarea tectonică a fost resimțită inclusiv în București.
Unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate recent în România a avut loc pe 16 septembrie 2024, la ora 17:40, și a avut o magnitudine de 5,4, valoare revizuită ulterior de la 5,2.
Cutremurul produs luni dimineață în județul Covasna a avut o magnitudine mult mai redusă, însă evenimentul reconfirmă activitatea seismică specifică zonei Vrancea.