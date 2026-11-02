Cutremur în județul Covasna, luni dimineață

Publicat 2 nov. 2026, 10:40 Sursă realitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea 2,7 s-a produs luni dimineață în județul Covasna, în zona seismică Vrancea, la 51 km de Brașov.

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