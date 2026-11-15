Copil de 9 ani din Olteni, diagnosticat cu leucemie, are nevoie urgentă de sânge

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:43

Gombos Attila Gergő, un băiat de 9 ani din localitatea Olteni, județul Covasna, a fost diagnosticat cu leucemie și are nevoie urgentă de sânge. Centrul de Transfuzie Sanguină din Sfântu Gheorghe face apel la donatori pentru toate grupele sanguine.

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