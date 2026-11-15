Copil de 9 ani din Olteni, diagnosticat cu leucemie, are nevoie urgentă de sânge

Gombos Attila Gergő, un băiat de 9 ani din localitatea Olteni, județul Covasna, a fost diagnosticat cu leucemie și are nevoie urgentă de sânge. Centrul de Transfuzie Sanguină din Sfântu Gheorghe face apel la donatori pentru toate grupele sanguine.
Apelul se adresează persoanelor cu orice grupă sanguină, nu doar celor cu grupa B (III) Rh pozitiv. În cazul unei donări nominale, centrul asigură pacientului produsele sanguine corespunzătoare necesităților sale.
Cei care doresc să ajute copilul pot dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Sfântu Gheorghe, situat pe strada Bánki Donát nr. 15. Programul de lucru pentru donatori este de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00.
La prezentarea la donare, persoanele sunt rugate să precizeze că doresc să doneze sânge pentru Gombos Attila Gergő. Pentru informații privind posibilitatea donării de trombocite, cei interesați trebuie să contacteze în prealabil centrul, la numărul de telefon 0267 311 980.