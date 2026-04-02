Coiful dacic furat de la un muzeu din Olanda ar fi fost recuperat - SURSE

Coiful dacic furat de la un muzeu din Olanda ar fi fost recuperat, anunță presa locală, citând surse. Obiectul de patrimoniu ar fi ușor avariat, iar poliția va face în scurt timp o conferință de presă pentru a prezenta detaliile operațiunii de recuperare.

Coiful dacic de la Cotofenești, furat de la Muzeul Drents în ianuarie 2025, a fost recuperat, au relatat surse pentru RTL Nieuws. Se pare că piesa este ușor avariată. De asemenea, ar fi fost recuperate și două brățări.

La ora 14:00 va avea loc o conferință de presă la muzeu, unde reprezentanți ai Parchetului Public Nordul Olandei și ai Muzeului Drents vor oferi detalii despre recuperare.

Tribunalul din Assen va audia cazul privind furtul de artă pe 14, 16 și 17 aprilie. Trei suspecți din Heerhugowaard vor fi judecați pentru furtul unor comori de artă vechi de secole, provocarea unei explozii și distrugerea muzeului.

Cei trei suspecți sunt Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35) .