Actualitate· 1 min citire

Dronă fără încărcătură explozivă, recuperată din Marea Neagră, în apropierea plajei Modern din Constanța. Precizările MApN

Marea/ Arhivă foto

Marea/ Arhivă foto

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat16 aug. 2026, 15:17
SursăRealitatea.Net

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică după-amiază că a fost informat, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la prezența unor resturi de dronă în Marea Neagră, în zona plajei Modern din Constanța. Specialiştii au ridicat-o şi au stabilit că nu are încărcătură explozivă.

În urma sesizării, o echipă EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. Militarii au verificat obiectul și au stabilit că este vorba despre o dronă, care nu avea încărcătură explozivă.

După recuperare, drona a fost preluată și predată Gărzii de Coastă, pentru efectuarea investigațiilor suplimentare și stabilirea tuturor circumstanțelor în care aceasta a ajuns în apele Mării Negre.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronadronă constanţaplaja ModernMApN

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe