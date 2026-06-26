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Actualitate· 1 min citire
Atacuri rusești cu drone lângă granița României. Elicopter Puma ridicat de la sol: s-a emis RO-ALERT
Elicopter Puma MApN
Publicat26 iun. 2026, 07:46
Sursărealitatea.net
Federația Rusă a lansat, în noaptea de 25 spre 26 iunie, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Atacurile au avut loc în apropierea frontierei fluviale cu România, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.
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