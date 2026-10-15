APIA începe plata avansurilor pentru fermieri. Când intră banii în conturi

Publicat 15 oct. 2026, 13:51 Sursă realitatea.net

APIA începe plata avansurilor pentru fermieri pe 16 octombrie 2026. Află ce procente se achită, când se plătește diferența și cum se calculează subvențiile.

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