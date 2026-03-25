Alimente tot mai scumpe: fermierii nu mai pot acoperi costurile și avertizează asupra prețurilor
25 mar. 2026, 13:40
Fermierii nu-și mai permit să lucreze pământul din cauza creșterilor uriașe la prețul motorinei. „Nu mai pot să bag 1.300–1.800 lei/ha într-o lucrare care nu se mai întoarce”, susțin agricultorii români.
Rprezentanții asociației Energia Inteligentă au explicat: "România NU intră în criză alimentară clasică. Nu vom avea rafturi goale, lipsă de pâine și raționalizare. Dar vom avea ceva mai subtil și mai periculos, criză de acces la alimente." Astfel, prețul uleiului ar putea crește și cu 40%, iar carnea ar putea fi mai scump și cu 30% avertizează experții.
