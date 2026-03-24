Alexandra Păcuraru: ”Simion și Georgescu, atacați pentru că nu sunt de vânzare”

Alexandra Păcuraru a mers marți, la Secția de Poliție Buftea, pentru a-i fi alături lui Călin Georgescu. Vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea a declarat că atât Călin Georgescu, cât și George Simion, sunt atacați în mod constant de sistem, pentru că nu sunt de vânzare.

”Astăzi au venit și constănțenii și tulcenii alături de noi și mă bucur că de la o săptămână la alta suntem tot mai mulți și tot mai puternici. Și-au dat seama toți oamenii de bună credință că dezbinătorii de la fugarul Ghita TV nu vor decât să-i lase pe acești nenorociți la putere să falimenteze România.



Avem aici și susținători de-a lui George Simion și susținători de-a lui Călin Georgescu. Noi toți luptăm împreună pentru țara noastră. Luați labele de pe România! România nu este proprietatea voastră!

Nu o puteți lua pe persoană fizică, iar cei care continuă să dezbine românii până la urmă vor muri ei dezbinați. Cel care încearcă să ucidă acest curent suveranist se va îneca în propria toxicitate.

Uitați-vă la noi! Suntem toți români și toți ne dorim o schimbare. Nu vrem falimentarea națională, nu vrem ca bunurile statului român să fie date pe nimic intereselor străine. M-am săturat să văd oameni plângând cu lacrimi în ochi care îmi spun că nu se mai simt demni în țara lor. Nu se mai simt demni.

Au început să-și caute refugiul în alte țări. Cei care sunt tineri pleacă cu ușurință. Chiar ieri am fost la pașapoarte și am văzut exodul românilor. Asta se dorește de la cel mai înalt nivel. Ăsta este motivul pentru care se tergiversează. Ăsta este motivul pentru care fac numai circ și panaramă la scandal. Adevărații hoți sunt în libertate.



Cei care au privatizat România sunt în libertate. Ghita TV este în libertate în Serbia și a nenorocit România și încă o nenorocește cu toate aceste contracte cu statul român. Becalii este în libertate. Era un domn aici și din Pipera care m-a rugat să îl întreb pe domnul Becali cum a pus mâna pe Steaua, cum a luat pe persoană fizică toate hectarele rentabile din Pipera. Aceste lucruri vor fi spuse în zilele ce vor urma. Acum vreau să vorbim despre unitate și dragostea noastră profundă față de țară. Dragostea noastră nu este de vânzare.

Să știți că atât Călin Georgescu, cât și George Simion sunt atacați tocmai pentru că ei nu sunt de vânzare. A spus președintele interzis că s-a dus în Serbia și a vorbit cu Sebi Ghțiă și alți șapte oameni ai sistemului tocmai să arate că el nu are niciun ban și nu vrea să facă campanie cu bani. Vrea dragostea și respectul oamenilor și îl are. Acești oameni cu dragoste de popor sunt cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu să fie în fruntea țării și noi avem nevoie de ei. Am votat hrană, apă, energie și ne-au dat foame, spaimă și sărăcie”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Realitatea PLUS le-a solicitat lui Gigi Becali și Sebastian Ghiță un punct de vedere, însă până în momentul publicării acestei știri cei doi nu au răspuns.