Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul celor două săptămâni de post și zilele cu dezlegare la pește

Astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de post și rugăciune din calendarul ortodox. Până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, credincioșii sunt chemați să îmbine înfrânarea alimentară cu rugăciunea, spovedania și participarea la slujbele religioase.
De ce începe postul pe 31 iulie în anul 2026
În mod obișnuit, Postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august. Totuși, în anul 2026, această dată cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care perioada de post este devansată.
Astfel, potrivit Patriarhiei, postul începe pe 31 iulie 2026 și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească stabilește această modificare pentru ca durata postului să rămână de 14 zile.
Cum se ține Postul Adormirii Maicii Domnului
Postul Sfintei Marii este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, având o rânduială apropiată de cea a Postului Mare. În această perioadă, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate.
Totodată, postul nu se rezumă doar la alimentație. Biserica îl recomandă ca pe un timp dedicat rugăciunii, spovedaniei, împăcării cu cei din jur și evitării exceselor. În biserici sunt oficiate și rugăciuni speciale închinate Maicii Domnului, între care se numără și Paraclisul Maicii Domnului.
Care sunt regulile de post pentru fiecare zi
Rânduiala tradițională stabilește reguli diferite în funcție de ziua săptămânii, iar acestea sunt respectate pe întreaga perioadă a postului.
Lunea, miercurea și vinerea sunt considerate zile de post mai aspru, când, potrivit tradiției monahale, se consumă mâncare uscată sau fără untdelemn. Marțea și joia sunt permise legumele fierte, de regulă fără untdelemn.
În schimb, sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin. Biserica precizează însă că rânduiala postului poate fi adaptată în funcție de vârstă, starea de sănătate sau situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului.
Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot urma un regim diferit.
Singura zi cu dezlegare la pește în postul din 2026
Spre deosebire de alte perioade de post din calendarul ortodox, Postul Adormirii Maicii Domnului are o singură zi în care este permis consumul de pește.
În anul 2026, această dezlegare este acordată pe 6 august, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului. În această zi este permis consumul de pește, untdelemn și vin, indiferent de ziua săptămânii în care cade sărbătoarea.
În restul perioadei, credincioșii respectă rânduiala specifică fiecărei zile de post, cu diferențele dintre zilele de post aspru și cele în care există dezlegare la untdelemn și vin.
Postul se încheie înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători ortodoxe
Perioada de post se încheie pe 14 august, cu o zi înainte de Adormirea Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul ortodox.
Sărbătoarea este celebrată anual pe 15 august și este cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie, în numeroase biserici și mănăstiri din România sunt organizate slujbe speciale și pelerinaje.
Pentru credincioși, Postul Adormirii Maicii Domnului reprezintă mai mult decât o perioadă de restricții alimentare. El este considerat un timp al pregătirii sufletești, al rugăciunii și al înfrânării, înaintea uneia dintre cele mai iubite sărbători dedicate Maicii Domnului din calendarul ortodox, potrivit sursei.