Legea pentru Programul SAFE, adoptată de Parlament

Au fost 83 de voturi "pentru", 35 "împotrivă" și două abţineri.
Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru Programul SAFE.
Potrivit Agerpres, fost 83 de voturi "pentru", 35 "împotrivă" și două abţineri.
Senatul a fost cameră decizională în cazul acestei inițiative, astfel că proiectul va merge la promulgare.
Programul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei) este un instrument financiar al Uniunii Europene de 150 de miliarde de euro creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide în apărare, achiziții militare și infrastructură strategică conexe.
În luna mai, România și Comisia Europeană au semnat Acordul de împrumut SAFE, a cărui valoare se ridică la 16,7 miliarde de euro.
Înțelegerea dintre București și Bruxelles include cerințe obligatorii de localizare a producției și de construire de fabrici pe teritoriul României.
Potrivit actului normativ adoptat joi de Parlament, plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului, vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor, conform legislației în vigoare privind datoria publică.
Costul de finanțare se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul MF.
De asemenea, Guvernul României va fi autorizat ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană, acestea fiind aprobate prin HG.
În cadrul dezbaterilor, senatoarea Nadia Cerva (grupul Pace - Întâi România) a susținut că adoptarea proiectului este neconstituțională, deoarece este inițiat de mai mulți parlamentari și numai Guvernul are drept de inițiativă în privința acestui acord.