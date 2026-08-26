Criză uriașă: lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer

Publicat 26 aug. 2026, 09:54 Actualizat 26 aug. 2026, 11:45 Sursă Realitatea PLUS

Este criză uriașă și în sistemul medical! Mai multe medicamente pentru bolile oncologice lipsesc din farmacii și spitale, iar pacienții sunt nevoiți să amâne tratamentul sau să caute pastilele în străinătate.

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