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Sanatate· 1 min citire
ANSVSA mobilizează 50 de experți pentru limitarea unui focar de variolă ovină și caprină
Focar de variolă ovină și caprină
Publicat20 aug. 2026, 17:04
Sursărealitatea.net
Autoritatea a intensificat controalele privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor, pentru prevenirea mișcărilor ilegale de animale.
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