Federația Română de Fotbal (FRF) nu are în prezent o strategie antirasism şi antixenofobie bine pusă la punct, și deși are obligația de a sancționa dur derapaje precum cele din timpul meciului din 11 noiembrie, dintre Sepsi OSK și Petrolul Ploiești, când suporterii echipei adverse au scandat lozinci xenofobe, acest lucru nu se întâmplă, afirmă primarul Antal Árpád.

Într-un interviu la We Radio, edilul a declarat că în urma incidentului, Consiliul Local a făcut o plângere la UEFA împotriva FRF, după ce aceasta din urmă a rămas pasivă în fața multiplelor sesizări făcute de-a lungul timpului, încurajând, totodată, astfel de comportamente.

„Sunt două tipuri de probleme, iar prima ţine de educaţie: tot ce vedem pe stadioane este o consecinţă, dacă doriţi, a felului în care tinerii din România sunt educaţi astăzi, este o oglindă a educaţiei din această ţară. Pe de altă parte, este adevărat că ultraşii nu sunt reprezentativi pentru toată populaţia României, iar aici vine problema Federaţiei Române de Fotbal, care are obligaţia de a interveni în aceste cazuri prin nişte sancţiuni foarte dure, foarte ferme, lucru care nu se întâmplă. Federaţia nu are o strategie antirasism extrem de bine elaborată, cum ar trebui să aibă. Este şi motivul pentru care noi, Consiliul Local, am făcut o plângere la UEFA împotriva FRF. La FRF am avut mai multe sesizări, dar este evident faptul că prin pasivitatea sa, FRF-ul încurajează aceste acţiuni”, a declarat primarul Antal Árpád, la WE RADIO.

„Vom transmite plângeri peste plângeri până când UEFA va reacţiona”

În ceea ce privește sancțiunile, edilul spune că pe lângă amenzile care ar trebui să fie mult mai usturătoare în cazul cluburilor, o altă penalizare ar trebui să fie interzicerea suporterilor vinovați pe stadion.

„Ar trebui amendat clubul, dar nu cu 5.000 de lei, pentru că vă daţi seama, fiecare club are un buget de cel puţin 3-4 milioane de euro, deci 1.000 de euro amendă nu este o sumă care să intereseze un club. Dar dacă ai închide stadioane şi ai obliga cluburile să organizeze meciuri fără spectatori, atunci nivelul veniturilor de care cluburile respective sunt private este mult mai ridicat. Acesta ar trebui să fie nivelul următor şi, evident, ar trebui aplicate şi sancţiuni individual, pentru că fiecare stadion are camere super performante, persoanele respective pot fi identificate foarte uşor, şi ar trebui interzise de pe stadioane. Nu o să fie ordine niciodată în această ţară dacă acest lucru nu se va întâmpla”, a mai spus primarul, pentru WE RADIO.

