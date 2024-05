Lovitură de teatru în cazul Monicăi Macovei! Următorul termen în care fosta ministră este judecată pentru că accidentul din Mangalia a fost stabilit tocmai în luna septembrie! Decizia vine după ce atât Macovei, cât și motociclistul rămas cu sechele pe viață, au atacat prima condamnare prin care Macovei se alegea doar cu 6 luni de închisoare cu suspendare și pusă să facă muncă în folosul comunității!

Monica Macovei a fost condamnată în primă instanță, pe 12 aprilie, la o pedeapsă de 6 luni de închisoare, cu suspendare, plus muncă în folosul comunității în centrele de asistență socială. Decizia a fost atacată atât de fostul ministru al Justiției, cât și de motociclistul rănit care a considerat că scapă prea ușor. „Mi se pare o pedeapsa prea mica in comparatie cu suferinta mea si urmarile pe care le voi avea pentru restul vietii. Daca ar fi sa punem in balanta comportamentul si atutidinea, ar dura prea mult”, a declarat Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei.

Noul termen a fost stabilit acum pentru 25 septembrie.