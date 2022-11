Si de aici incolo e bine sa fim cat mai atente si orientate spre a preveni, pentru ca a trata devine mult mai anevoios. Sa nu uitam sa le oferim aceste informatii mamelor, matusilor si bunicilor noastre!

Analize anuale medicale pentru adolescente

Obiceiurile pe care le dezvoltam in copilarie si in adolescenta sunt cele care ne urmeaza pe tot parcursul vietii. Asa ca, daca esti mama sau ai in familia ta o adolescenta, asigura-te ca intelege faptul ca analizele sunt o normalitate si include-le in rutina voastra anuala.

Este bine ca tinerele cu varste intre 14 si 20 de ani sa mearga anual sau o data la 2 ani la ORL si la oftalmolog pentru a preintampina anumite probleme de sanatate din aceste sfere.

De asemenea, la aceste varste se consulta si medicul ginecolog, care verifica daca menstruatia este in parametri optimi, se asigura de igiena intima corecta, recomanda analize pentru a testa riscul de bacterii si infectii, precum si o testare Papanicolau.

Sa nu uitam de stomatolog. Macar o data pe an e recomandat consultul si detartrajul.

Este bine sa se faca si un control al tensiunii arteriale si al capacitatii pulmonare.

Medicul va solicita si un sumar de urina. In ceea ce priveste analizele de sange, se verifica anual nivelurile de calciu, magneziu, fier, vitamina D. Medicul mai poate recomanda hemograma si profilul lipidic. In functie de ce constata la consult, medicul de familie mai poate solicita si profilul glucidic sau anumite investigatii hormonale.

La prima analiza de sange pe care o tanara o face, e bine sa se determine Rh-ul si grupa de sange, informatii ce se pot dovedi vitale intr-un moment al vietii.

Analize anuale recomandate pana la 40 de ani

Femeile cu varsta cuprinsa intre 20 si 40 de ani au o mare responsabilitate asupra corpului lor. Este esential sa previna acum orice afectiune, cat timp sistemul imunitar este puternic.

De aceea, se recomanda vizite la oftalmolog, ORL, ginecolog (testul Papanicolau anual este obligatoriu!), stomatolog, anual sau la 6 luni, in functie de recomandarea specialistului.

De asemenea, anual se verifica tensiunea arteriala si capacitatea pulmonara.

Tot anual se face un sumar de urina si un set de analize de sange, care vor necesita neaparat interpretarea medicului tau. De regula, acestea sunt: hemoleucograma, viteza de depunere a hematiilor (VSH), proteina C reactiva, profil lipidic (colesterolul “bun”, colesterolul “rau” colesterolul total si trigliceridele), fibrinogenglicemie, transaminazele hepatice (alaninaminotransferaza sau TGP si aspartataminotransferaza sau TGO), uree serica, creatinina serica, calciu total si calciu ionic, sideremie, magneziu, feritina, hormonul de stimulare tiroidiana sau TSH si tiroxina libera sau FT4. In cazul unor afectiuni preexistenta, pot sa existe si alte recomandari.

Din cand in cand, nu chiar anual, este bine sa faci o ecografie tiroidiana si un abdominala. De asemenea, femeile trebuie sa efectueze o ecografie a sanilor din 2 in 2 ani, pana la 40 de ani. Dupa aceasta varsta este nevoie de mamografie.

Analize anuale pe care ar fi bine sa le faci intre 40 si 55 de ani

Riscul de boala cardiaca creste dupa varsta de 40 de ani, astfel incat poti include si un medic cardiolog pe lista ta de consultatii de rutina. Apar modificari hormonale majore in perioada menopauzala. Se recomanda screening pentru cancerul de col uterin precum si o mamografie, care de acum va fi facuta anual.

Controlul glicemiei, al colesterolului si trigliceridelor din sange sunt, de asemenea, principalele recomandari pentru femeile trecute de 40 de ani.

Vizitele la stomatolog e posibil sa devina mai frecvente, dar acest lucru depinde si de starea dintilor. Pentru preventie e bine sa mergi o data la 6 luni.

Analizele de sange vor fi aceleasi facute si la 30 de ani, dar se va pune accent pe investigatii hormonale, profil lipidic si glicidic.

Se repeta ecografiile de tiroida si cele abdominale, pentru a verifica functiile organelor vitale.

Tensiunea arteriala si capacitatea pulmonara vor fi acum tinute din scurt si se pot analiza chiar si o data la 6 luni.

Analize recomandate pentru femeile 50+

Dupa varsta de 50 de ani este evident ca respectam toate analizele recomandate la 30 si 40 de ani.

Adaugam la ele o analiza a densitatii osoase si punem accent pe nivelul de vitamina D din sange.

Se poate sa crestem frecventa vizitelor la oftalmolog si ORL, caci functiile corpului tind sa se deteriorizeze mai rapid pe masura ce inaintam in varsta. Tensiunea arteriala se verifica cat de des este posibil.

Recomandari generale pentru femeile cu varsta de peste 50 de ani: DPD-piridinolina, Beta CrossLaps, 25-0H vitamina D3, PTH, estradiol (la 2 ani dupa ultima menstruatie – pentru depistarea osteoporozei), Hemoragii oculte (Diagnosticarea precoce a cancerului colorectal), Homocisteina, CRP-ultrasensibil, Glicemie, HbA1c, albumina urinara (Diabet), Helicobacter in materii fecale, Test HPV – Cancer col uterin. Se mai pot face si analize de depistare a markerilor tumorali, in special daca in familie au existat cazuri de cancer.

Daca nu ai mai facut de multa vreme un consult de rutina si o serie de analize, fa-ti o programare la medicul tau de familie sau la un medic generalist. Tine minte ca acest articol este pur informativ, iar recomandarile de analize anuale pot fi facute doar de specialisti. Ai grija de sanatatea ta!