Universitatea Craiova, victorie categorică în SuperLigă! Sepsi, învinsă cu 0-5 la Sfântu Gheorghe

Universitatea Craiova a învins Sepsi cu 5-0 în etapa a 13-a din SuperLigă. Al Hamlawi și Elisor au reușit câte o dublă, iar oltenii sunt pe locul doi.
Universitatea Craiova a obținut o victorie categorică în fața formației Sepsi OSK, scor 5-0, în ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLigă. Partida s-a disputat luni seară, 26 octombrie 2026, la Sfântu Gheorghe, iar campioana României a dominat jocul și s-a apropiat la un singur punct de liderul Dinamo.
Oltenii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 2, prin Oleksandr Romanchuk, care a înscris după un corner executat de Alexandru Cicâldău. Gazdele au încercat să țină pasul cu adversara, însă Universitatea Craiova a continuat să controleze partida.
Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5. Al Hamlawi a reușit o dublă
În minutul 34, Assad Al Hamlawi a majorat avantajul echipei din Bănie, transformând un penalty acordat după un fault comis de Rose asupra lui Tudor Băluță.
Atacantul Universității Craiova a lovit din nou imediat după pauză. În minutul 49, Al Hamlawi a înscris pentru 3-0 și a complicat și mai mult situația formației gazdă.
Cu un avantaj confortabil, campioana a continuat să pună presiune pe apărarea covăsnenilor. Introdus în repriza secundă, Simon Elisor a marcat la prima atingere a mingii, în minutul 72, ducând scorul la 4-0.
Finalul partidei a fost unul dificil pentru Sepsi. În minutul 79, Karamoko a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar un minut mai târziu Elisor a stabilit scorul final, 5-0, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Mihnea Rădulescu.
Universitatea Craiova urcă pe locul al doilea în clasamentul SuperLigii
Succesul de la Sfântu Gheorghe are o importanță majoră pentru lupta din partea superioară a clasamentului.
După victoria cu Sepsi OSK, Universitatea Craiova a ajuns la 29 de puncte și ocupă locul al doilea, la o singură lungime în spatele liderului Dinamo. Rapid se află pe poziția a treia, cu două puncte mai puțin decât formația olteană.
De cealaltă parte, Sepsi OSK rămâne pe locul 12, cu 14 puncte, după o înfrângere severă pe teren propriu.
Pentru Universitatea Craiova, rezultatul confirmă forma bună a echipei și capacitatea acesteia de a lupta pentru primele poziții în campionat.
Sepsi, fără replică în fața campioanei
Formația pregătită de Ovidiu Burcă nu a reușit să găsească soluții în fața jocului ofensiv al oltenilor. Universitatea Craiova a controlat ritmul partidei, a creat numeroase ocazii și a profitat de erorile defensive ale gazdelor.
Eliminarea lui Karamoko a îngreunat și mai mult misiunea covăsnenilor în ultimele minute, iar dubla lui Elisor a completat o seară excelentă pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.
Partida Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5 a încheiat etapa a 13-a din SuperLigă și a modificat configurația podiumului, campioana apropiindu-se la un singur punct de prima poziție.
Rezultat final: Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5
Marcatori: Romanchuk (2), Al Hamlawi (34 – penalty, 49), Elisor (72, 80).
Eliminare: Karamoko (79).