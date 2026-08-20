Superliga: CFR Cluj a intrat în insolvență!

Tribunalul Cluj a admis joi, 20 august, cererea formulată de clubul din Gruia și a dispus deschiderea procedurii de insolvență.
Formația clujeană a luat decizia de a intra în insolvență din cauza problemelor financiare care au dus la acumularea unor datorii de milioane de euro. Cererea are ca obiectiv reorganizarea societății și redresarea situației financiare.
Procesul de insolvență va fi gestionat de firma lui Răzvan Zăvăleanu, cel care a mai lucrat la dosarele de insolvență de la CFR Cluj, Dinamo și Gaz Metan Mediaș.
CFR Cluj a mai fost în însolvență în perioada 2015-2017.
Administratorul judiciar trebuie să întocmească, în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii, un raport detaliat privind cauzele care au dus la apariția stării de insolvență.
Totodată, acesta trebuie să analizeze dacă există premise reale pentru reorganizarea activității clubului și să verifice situația financiară și patrimonială a societății.
Datoriile acumulate înainte de deschiderea procedurii vor fi tratate în cadrul insolvenței, în timp ce obligațiile curente ale clubului vor trebui achitate potrivit regulilor aplicabile în perioada de observație.
Dacă reorganizarea nu este posibilă, dacă nu poate fi susținut un plan viabil sau dacă acesta eșuează, se poate ajunge ulterior la faliment.
CFR Cluj trebuie să obțină confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic până la data de 31 decembrie, termenul prevăzut de regulamentul de licențiere pentru sezonul viitor. În caz contrar, riscă să nu primească licența necesară participării în Superliga.
În actualul sezon, CFR Cluj ocupă locul 13 în clasament, cu 3 puncte adunate din 4 meciuri.