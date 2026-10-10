Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a suferit, vineri, prima înfrângere pe teren propriu

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a fost învinsă, vineri, pe teren propriu în acest sezon al Superligii, de liderul Dinamo, scor 0-2.
Formaţia bucureşteană a dominat clar prima repriză, creându-şi mai multe oportunităţi de a marca. Scorul a fost deschis în minutul 24, când Martin Pascual a marcat printr-o lovitură de cap. Avantajul oaspeţilor s-a mărit în minutul 36 prin reușita lui Alberto Soro, și astfel la pauză s-a intrat cu avantajul de două goluri pentru dinamoviști.
În repriza secundă, Armstrong a ratat o şansă mare pentru Dinamo în minutul 46. Cea mai mare ocazie a gazdelor s-a înregistrat în minutul 75, când Cmilijanic a trimis mingea în bară.
Meciul a fost întrerupt temporar în minutul 82 de arbitrul Viorel Flueran din cauza scandărilor provocate de galeria oaspete, căpitanul Cîrjan fiind trimis să le solicite suporterilor calmarea. Jocul s-a reluat după o pauză de două minute.
Liderul Dinamo s-a impus pe terenul celor de la Sepsi OSK cu scorul de 2-0, consolidându-şi prima poziţie în clasament şi ajungând la un total de 26 de puncte. În urma acestei înfrângeri, echipa din Sfântu Gheorghe rămâne pe locul 9, cu 13 puncte.