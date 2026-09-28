Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul incredibil pe care îl pune din nou în joc la Beijing

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Novak Djokovic revine la China Open după o pauză de 11 ani, iar întoarcerea sa la turneul ATP 500 de la Beijing readuce în prim-plan unul dintre cele mai impresionante recorduri din tenis. Campionul sârb nu a pierdut niciodată un meci în capitala Chinei, unde are un bilanț perfect de 29 de victorii și șase titluri .