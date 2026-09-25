Laurențiu Reghecampf le cere fanilor FCSB să umple Arena Națională la meciul cu Oțelul Galați

Laurențiu Reghecampf a lansat un apel către suporterii FCSB înaintea primului său meci din noul mandat pe banca roș-albaștrilor.
Mesajul lui Reghecampf pentru suporterii FCSB
Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a creat un val de entuziasm în rândul fanilor, iar clubul speră ca debutul antrenorului să aducă și o asistență numeroasă pe cel mai mare stadion al țării.
Într-un mesaj video publicat de FCSB pe rețelele sociale, Reghecampf i-a invitat pe suporteri să fie alături de echipă.
„Mă bucur mult că m-am întors acasă și vă aștept în număr cât mai mare să fiți alături de noi la următorul meci”, a transmis antrenorul FCSB.
Debutul noului mandat vine pe Arena Națională
Partida cu Oțelul Galați va reprezenta primul meci oficial al lui Reghecampf după revenirea la FCSB și unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului pentru suporterii roș-albaștrilor.
Clubul își propune să profite de entuziasmul generat de întoarcerea antrenorului, aflat la al treilea mandat la FCSB, pentru a readuce un număr cât mai mare de fani în tribunele Arenei Naționale.
Reghecampf are și probleme de lot înainte de FCSB – Oțelul
Dincolo de atmosfera pozitivă creată în jurul revenirii sale, Reghecampf trebuie să gestioneze și câteva absențe importante.
FCSB are probleme în centrul defensivei după accidentarea lui Dylan Batubinsika, în timp ce Joyskim Dawa revine după o perioadă cu evoluții oscilante. În plus, Denis Drăguș nu va fi forțat până când va fi complet refăcut din punct de vedere fizic.
Primul obiectiv: victoria cu Oțelul Galați
La prezentarea oficială, Laurențiu Reghecampf a explicat că prioritatea imediată este câștigarea primului meci și recâștigarea încrederii echipei.
Antrenorul a subliniat că FCSB trebuie să își recapete identitatea de joc și să construiască etapă cu etapă, obiectivul rămânând lupta pentru trofee.