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Sport· 1 min citire
Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale
Istvan Kovacs
Publicat18 iun. 2026, 08:39
Actualizat18 iun. 2026, 08:40
Sursărealitatea.net
Arbitrul român Istvan Kovacs a primit prima sa delegare în calitate de arbitru central la Cupa Mondială, urmând să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, programată duminică, de la ora 7:00. Meciul nu este unul oarecare, acesta reprezentând partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial de Fotbal
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