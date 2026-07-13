Europeanul de mountain-bike pentru tineret, în premieră națională

Competiția este destinată sportivilor cu vârste între 13 și 16 ani și va reuni peste 750 de cicliști din întreaga Europă.
România va găzdui în premieră Campionatul European de Mountain Bike pentru Tineret, competiție programată în perioada 22-26 iulie 2026 la Cheile Grădiștei, în județul Brașov.
Evenimentul reprezintă o nouă premieră pentru ciclismul românesc, după ce țara noastră a organizat cu succes primul Campionat European de Mountain Bike în 2024.
Competiția este destinată sportivilor cu vârste între 13 și 16 ani și va reuni peste 750 de cicliști din întreaga Europă.
Organizatorii estimează că la Cheile Grădiștei vor fi prezenți și peste 2.000 de spectatori, antrenori, membri ai staff-urilor tehnice și reprezentanți ai federațiilor naționale.
Programul va cuprinde trei probe: ștafeta pe echipe (XCT), Short Track (XCC) și Cross-Country Olympic (XCO), traseele de la Cheile Grădiștei urmând să ofere un test important pentru cei mai promițători tineri practicanți ai mountain biking-ului european. Atribuirea competiției vine într-o perioadă favorabilă pentru ciclismul montan din România.
Potrivit Federației Române de Ciclism, în 2025 au fost înregistrați peste 1.000 de sportivi licențiați și s-au desfășurat mai mult de 60 de competiții oficiale.
Totodată, România a obținut recent un rezultat important prin Diana Faur, vicecampioană europeană la categoria de vârstă 13 ani, în proba Cross-Country Olympic, la ediția desfășurată în Suedia.