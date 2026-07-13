Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 15:47

Criza politică din România rămâne fără o soluție clară, după ce discuțiile dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan nu au dus la un acord privind desemnarea unui nou premier. În acest context, tot mai mulți lideri politici iau în calcul inclusiv organizarea unor alegeri parlamentare anticipate.

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