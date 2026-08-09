Pericolul pentru Reactorul 2 de la Cernavodă nu a trecut. Barjele scufundate în Dunăre pot fi dislocate

Pericolul pentru funcționarea Reactorului 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă nu a trecut, deși intervenția de pe Dunăre a dus la creșterea nivelului apei. Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, avertizează că barjele scufundate pentru redirecționarea debitului pot fi deplasate de curenți. O astfel de situație ar putea reduce sau chiar anula efectele operațiunii. Intervenția din zona Bala continuă pentru prevenirea acestui scenariu.
Curenții Dunării pot deplasa barjele
„Pericolul nu a trecut. Curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală. În acest caz, redirecționarea debitului suplimentar spre Cernavodă poate fi diminuată sau chiar anulată”, a transmis Irinel Scrioșteanu.
Secretarul de stat a anunțat că operațiunile din zona Bala continuă. Acesta urmează să prezinte luni noi informații despre lucrările desfășurate. Autoritățile urmăresc menținerea barjelor în poziția stabilită. Scopul intervenției este ca o cantitate mai mare de apă să ajungă către sectorul Dunării care alimentează centrala nucleară.
Nivelul apei a crescut cu opt centimetri
Potrivit secretarului de stat, nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în urma operațiunii. Această creștere ar însemna redirecționarea către Cernavodă a aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă. Scrioșteanu susține că trendul de scădere a fost înlocuit cu unul de ușoară creștere. Rezultatele depind însă de menținerea barjelor în pozițiile actuale.
Conducerea centralei de la Cernavodă a anunțat că Unitatea 2 funcționează în parametri normali. Pe baza prognozei hidrologice actuale, noul nivel al apei ar permite funcționarea reactorului pentru cel puțin nouă zile. Situația rămâne însă atent monitorizată din cauza debitului scăzut al Dunării. Orice deplasare a barjelor ar putea afecta cantitatea de apă redirecționată către centrală.
Șapte milioane de lei pentru intervenție
Operațiunea a presupus redistribuirea temporară a debitului Dunării în zona bifurcației Bala–Dunărea Veche. Barjele au fost scufundate pentru a forma praguri artificiale și a trimite mai multă apă către Cernavodă. Guvernul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de rezervă pentru această intervenție. Lucrările continuă pentru menținerea efectelor obținute și protejarea funcționării centralei.