Campanie masivă împotriva Argentinei: 5 milioane de semnături pentru excluderea naționalei de la CM 2026

O inițiativă fără precedent zguduie lumea fotbalului înainte de Cupa Mondială din 2026. Peste 5 milioane de microbiști din întreaga lume au semnat o petiție online prin care cer excluderea Argentinei din competiție, acuzând un tratament preferențial și decizii de arbitraj controversate în favoarea naționalei conduse de Lionel Messi.
Campania de contestare este găzduită de platforma dedicată argentinaout.com, unde fanii din întreaga lume își varsă frustrarea față de ceea ce ei numesc un tratament preferențial din partea forului mondial și a brigăzilor de arbitri.
„Este absolut evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori când vine vorba de Lionel Messi și selecționata Argentinei. De ce să mai concureze restul echipelor dacă deznodământul a fost deja stabilit în culise? Eliminați Argentina și oferiți-le celorlalte țări o șansă corectă și egală”, se arată în manifestul semnat de milioane de microbiști.
Război cibernetic în jurul contorului de semnături
Popularitatea fulminantă a inițiativei a atras și represalii în spațiul virtual. În ultimele ore, numărul de semnături afișat pe site a înregistrat variații suspecte. Administratorii platformei au explicat pe rețeaua socială X că serverele lor au fost ținta unor atacuri cibernetice masive pornite din Argentina, menite să saboteze campania. Cu toate acestea, după ce cifrele au scăzut artificial pentru o scurtă perioadă, platforma s-a stabilizat, depășind marți dimineață pragul istoric de 5 milioane de susținători.
Controversele din teren: Cum a ajuns Argentina în semifinale
Revolta fanilor nu a apărut de nicăieri, ci a fost alimentată de deciziile la limită din fazele eliminatorii ale turneului:
Sfertul de finală cu Elveția (3-1 d.p.): Elvețienii au acuzat dur eliminarea atacantului Breel Embolo în minutul 72, la scorul de 1-1. Acesta a văzut al doilea cartonaș galben pentru o presupusă simulare, lăsându-și echipa în inferioritate numerică înainte ca Argentina să dea lovitura în prelungiri.
Optimea de finală cu Egipt (3-2): Oficialii africani au depus o plângere formală la FIFA împotriva arbitrului francez François Letexier, după ce echipei lor i-a fost anulat un gol marcat de Mostafa Ziko. Egiptenii au cerut oficial suspendarea întregii brigăzi de arbitri de la acest turneu.
Urmează un duel de foc cu Anglia
În ciuda furtunii mediatice și a acuzațiilor din online, selecționata condusă de Lionel Scaloni își continuă drumul spre trofeu. Argentina va înfrunta Anglia miercuri, de la ora 22:00, la Atlanta, într-o semifinală extrem de tensionată.
Dincolo de miza sportivă uriașă, meciul poartă și o încărcătură istorică aparte. Totuși, veteranii războiului din Malvine (Falkland) au ținut să detensioneze atmosfera înaintea partidei, declarând ferm că acest duel fotbalistic nu trebuie privit sub nicio formă ca o „revanșă armată” pe gazon, ci doar ca o competiție sportivă de cel mai înalt nivel.