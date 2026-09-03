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Argentina îl omagiază pe Lionel Messi. Toate meciurile se opresc în minutul 10

Lionel Messi (foto: profimedia)

Lionel Messi (foto: profimedia)

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat3 sept. 2026, 11:23
SursăRealitatea.net

Federația Argentiniană de Fotbal va organiza un moment special în memoria carierei lui Lionel Messi la echipa națională. În următoarea etapă programată în competițiile interne, partidele vor fi întrerupte în minutul 10, iar spectatorii și jucătorii vor aplauda timp de un minut.

Decizia vine la două zile după ce Lionel Messi, căpitanul reprezentativei Argentinei, și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional.

Toate meciurile se vor opri în minutul 10 pentru aplauze dedicate lui Messi

Gestul va fi aplicat în toate competițiile afiliate federației, indiferent de categorie. Astfel, omagiul îl va include atât pe cel din fotbalul masculin și feminin, cât și meciurile de futsal și fotbal pe plajă.

Pe arenele care dispun de ecrane uriașe, înaintea fluierului de start va rula un material video oficial dedicat celui mai important jucător din istoria recentă a Argentinei.

Mesaj video pentru Lionel Messi, proiectat pe stadioanele din Argentina

Lionel Messi își încheie aventura la națională la vârsta de 39 de ani, cu cifre impresionante: 207 selecții și 125 de goluri pentru Argentina. În palmaresul său se regăsesc două trofee Copa América, câștigate în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială din 2022.

Ultima competiție majoră disputată de Messi alături de naționala Argentinei a fost Cupa Mondială din 2026. Fotbalistul lui Inter Miami a înscris 8 goluri și a oferit 4 assisturi, înainte ca Argentina să piardă finala cu Spania, scor 0−1, după prelungiri.

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