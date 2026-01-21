Zelenski nu a mai ajuns la Davos: criza energetică provocată de atacurile Rusiei l-a ținut la Kiev

Criza energetică provocată de atacurile Rusiei l-a ținut la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfășurat în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a gestiona o gravă criză energetică declanșată de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii civile, potrivit informațiilor transmise de EFE.

Loviturile din ultimele zile au afectat serios alimentarea cu energie electrică și termică în capitala Ucrainei și în alte orașe importante, lăsând o parte semnificativă a populației fără curent și căldură, în plină perioadă de ger.

Zelenski declarase anterior că va participa la reuniunea de la Davos doar dacă ar exista garanții clare privind obținerea unor rezultate concrete pentru Ucraina.

Potrivit Financial Times , contextul geopolitic tensionat și divergențele apărute între statele europene și administrația americană, în special pe tema Groenlandei, au blocat avansarea unui acord major privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, estimat la 800 de miliarde de dolari.

Criza energetică, prioritate absolută la Kiev

Miercuri, Zelenski a anunțat organizarea unei reuniuni speciale de coordonare dedicate sectorului energetic. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, președintele a explicat că aproximativ 60% din Kiev este afectat de pene de curent, iar în jur de 4.000 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire, în condiții de temperaturi sub zero grade.

Situații similare se înregistrează și în alte regiuni ale țării, inclusiv Harkov și Sumî, în nord-est, Cernigău, în nord, și Dnipropetrovsk, în zona central-estică. Atacurile rusești asupra rețelei energetice au provocat disfuncționalități majore, punând presiune suplimentară pe autoritățile ucrainene.

În acest context, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a purtat mai multe convorbiri telefonice cu omologii săi din state aliate, încercând să mobilizeze sprijin internațional urgent pentru stabilizarea sistemului energetic al Ucrainei.

Acordurile așteaptă, atenția se mută

Cu o zi înainte, Zelenski condiționase deplasarea la Davos de avansarea negocierilor privind acordurile de reconstrucție economică și garanțiile de securitate postbelice pe care Kievul spera să le finalizeze cu Statele Unite și alți parteneri occidentali în cadrul forumului.

Însă amenințările președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei au deturnat atenția liderilor internaționali, eclipsând subiectul războiului din Ucraina pe agenda summitului.

Chiar și în absența lui Zelenski, delegația ucraineană a continuat discuțiile la Davos. Trimișii Kievului și emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, au avut contacte cu reprezentanții speciali ai lui Donald Trump, în cadrul eforturilor privind o eventuală soluție negociată a conflictului din Ucraina.