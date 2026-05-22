Tensiuni în NATO înainte de reuniunea din Suedia. Trump critică aliații europeni și amenință cu retragerea din alianță

Miniștrii de Externe din statele NATO urmează să se întâlnească vineri în Suedia, într-un context tensionat, marcat de divergențe între Statele Unite și partenerii europeni privind războiul din Iran și prezența militară americană în Europa.

Secretarul de stat american Marco Rubio va participa la reuniune, în timp ce pe agenda discuțiilor se află inclusiv sprijinul acordat operațiunilor militare și cooperarea în cadrul alianței.

În paralel, Donald Trump a transmis un mesaj critic la adresa aliaților NATO, afirmând că este „foarte dezamăgit” de contribuția acestora în contextul sprijinului pentru campania militară americano-israeliană.

Fostul președinte american a sugerat chiar posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO și a pus sub semnul întrebării obligațiile Washingtonului privind apărarea colectivă, prevăzută în tratatele alianței.

În replică, oficiali NATO au subliniat că Statele Unite nu au solicitat implicarea directă a alianței în conflictul cu Iranul. În același timp, mai multe state membre și-au respectat angajamentele logistice, oferind acces forțelor americane la spațiul aerian și la infrastructura militară de pe teritoriile lor.

Reuniunea de la Suedia este văzută ca un moment important pentru clarificarea pozițiilor în interiorul alianței, înaintea viitorului summit programat la Ankara.