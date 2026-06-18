Zelenski amenință după atacul cu drone asupra Moscovei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 14:37

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat joi atacul lansat de armata ucraineană cu zeci de drone asupra Moscovei, spunând că operațiunea a fost „absolut justificată”.

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