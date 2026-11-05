Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend
Vacanțe pe litoral
Black Weekend 2026 aduce reduceri de până la 70% la peste 280 de hoteluri de pe litoral. Vacanțele pentru vara 2027 pornesc de la 68 lei/cameră/noapte.
Românii care își planifică din timp concediul la mare pot găsi, în luna noiembrie, oferte pentru sezonul estival 2027. Campania Black Weekend, organizată de Litoralulromanesc.ro în perioada 5–8 noiembrie 2026, vine cu reduceri de până la 70% la peste 280 de unități de cazare de pe litoralul românesc.
Cel mai mic tarif anunțat este de 68 de lei pe cameră, pe noapte, la un hotel de două stele din Eforie Nord. Oferta este valabilă pentru perioada 30 mai–3 iunie 2027, în limita locurilor disponibile în campanie.
Reducerea maximă, de 70%, este oferită de un hotel de trei stele din Neptun, pentru sejururi programate între 15 și 17 iunie 2027. Discountul nu se aplică tuturor hotelurilor și perioadelor, ci unor oferte specifice.
Peste 280 de hoteluri participă la Black Weekend 2026
Campania din acest an include unități de cazare de două, trei, patru și cinci stele, din mai multe stațiuni de pe litoral.
Oferta este mai extinsă decât cea din 2025, când au participat 230 de unități. Numărul hotelurilor incluse în ediția actuală a depășit 280, ceea ce înseamnă o creștere de peste 20%.
Pentru turiști, rezervările făcute din toamnă pot însemna acces la mai multe variante de cazare și la tarife promoționale pentru vacanța de anul viitor.
Cât costă cazarea în Eforie Nord și în sudul litoralului
Eforie Nord se numără printre stațiunile cu cele mai mici tarife anunțate în campanie. Prețurile de pornire diferă în funcție de categoria hotelului și de serviciile incluse.
În sudul litoralului, tarifele pornesc de la:
68 de lei pe cameră, pe noapte, la hotelurile de două stele;
73 de lei pe cameră, pe noapte, la unitățile de trei stele;
202 lei pe cameră, pe noapte, la hotelurile de patru stele, cu mic dejun inclus.
Acestea sunt prețuri de pornire, disponibile pentru anumite perioade și în limita locurilor alocate campaniei. Costul final depinde de hotel, durata sejurului și serviciile alese.
Oferte pentru vara lui 2027 și în Mamaia
Și turiștii care preferă stațiunea Mamaia au la dispoziție variante de cazare în cadrul Black Weekend.
Pentru hotelurile de trei stele, tarifele încep de la 98 de lei pe cameră, pe noapte. La unitățile de patru stele, prețurile pornesc de la 184 de lei pe cameră, pe noapte.
Diferențele sunt determinate de categoria unității, perioada rezervată și facilitățile oferite. Cei care își pot stabili concediul cu mai multe luni înainte au posibilitatea să compare mai multe variante și să aleagă intervalul potrivit bugetului.
Cât costă un sejur all inclusive pe litoral în 2027
Campania include și pachete all inclusive, care pot fi o opțiune pentru familiile ce vor să își planifice din timp cheltuielile de vacanță.
În Eforie Nord, un sejur de cinci nopți pornește de la:
2.623 de lei pe cameră, la un hotel de trei stele;
3.703 lei pe cameră, la un hotel de patru stele.
În funcție de unitatea de cazare, pachetele pot cuprinde mesele, accesul la piscine, facilități pentru copii și programe de divertisment. Serviciile incluse diferă de la un hotel la altul, astfel că turiștii trebuie să verifice condițiile fiecărei oferte înainte de rezervare.
Câți bani au cheltuit românii pe vacanțele rezervate în 2025
Interesul pentru rezervările făcute în avans s-a reflectat și în rezultatele ediției precedente. În cadrul Black Weekend 2025, românii au cheltuit aproape 2,4 milioane de euro pentru vacanțe pe litoral rezervate prin Litoralulromanesc.ro.
Valoarea medie a unei rezervări a fost de aproximativ 620 de euro, potrivit datelor comunicate de companie.
Ștefan Necula, directorul Litoralulromanesc.ro, afirmă că rezervările anticipate sunt tot mai importante pentru turiștii care vor să aibă acces la o ofertă variată și să își organizeze concediul cu mult înainte de începerea sezonului.
Numărul mai mare de unități participante în 2026 oferă mai multe alternative de cazare, iar reducerile pot ajunge la 70% pentru anumite hoteluri și perioade.
De ce își rezervă românii vacanțele de vară încă din toamnă
Rezervările timpurii le permit turiștilor să își stabilească bugetul și să compare ofertele înainte de aglomerația specifică sezonului estival. În plus, alegerea făcută cu câteva luni înainte poate însemna acces la mai multe hoteluri și perioade de cazare.
Pentru operatorii din turism, campaniile de acest tip contribuie la estimarea din timp a gradului de ocupare și la pregătirea sezonului următor.
Black Weekend 2026 se desfășoară între 5 și 8 noiembrie și vizează vacanțele pe litoralul românesc din vara anului 2027. Tarifele promoționale sunt condiționate de disponibilitatea locurilor și de perioadele stabilite pentru fiecare ofertă.
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