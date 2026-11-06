Alertă RO-Alert în județul Tulcea, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Publicat 6 nov. 2026, 07:51 Sursă realitatea.net

Alertă RO-Alert în nordul și estul județului Tulcea, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ce precizări a făcut MApN despre spațiul aerian al României.

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