Un fost primar din județul Covasna a fost trimis în judecată pentru fals în declarații

Publicat 28 oct. 2026, 12:10 Actualizat 28 oct. 2026, 12:20 Sursă agerpres

Fostul primar al comunei Moacșa, un fost viceprimar și un fost consilier local din legislatura 2020-2024 au fost trimiși în judecată pentru fals în declarații de avere și interese.

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