Un fost primar din județul Covasna a fost trimis în judecată pentru fals în declarații

Fostul primar al comunei Moacșa, un fost viceprimar și un fost consilier local din legislatura 2020-2024 au fost trimiși în judecată pentru fals în declarații de avere și interese.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a dispus trimiterea în judecată a trei foști membri ai consiliului local din Moacșa, acuzați că au omis să menționeze bunuri imobile și mobile, precum și sume importante de bani în documentele oficiale.
Conform comunicatului transmis AGERPRES, B.J., care a activat ca consilier local și viceprimar cu atribuții de primar între 31 ianuarie 2020 și 23 octombrie 2024, ar fi declarat neconform realității. În sarcina sa au fost reținute nouă acte materiale pentru omisiunea unor bunuri și active financiare a căror valoare depășea 3.000 de euro fiecare.
Al doilea inculpat, D.J., fost primar și funcționar în Cabinetul primarului, este acuzat de declarații neconforme cu adevărul pentru perioada cuprinsă între 17 februarie 2020 și 29 octombrie 2024. Procurorii au reținut și în acest caz nouă acte materiale.
Cel de-al treilea inculpat, F.K., fost consilier local, ar fi făcut declarații necorespunzătoare atât în documentele de avere, cât și în cele de interese, pe o perioadă care s-a încheiat la 20 noiembrie 2024. Potrivit anchetatorilor, acesta a omis să declare bunuri mobile, venituri realizate, calitățile de asociat sau administrator în societăți comerciale și valoarea părților sociale deținute. În dosar figurează 17 acte materiale.
Autoritățile precizează că inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.