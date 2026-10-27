Traiul decent în România costă 11.668 de lei pe lună pentru o familie cu doi copii
Trai decent în România
O familie cu doi copii are nevoie de 11.668 de lei lunar pentru un trai decent în România. Află cât costă locuința, alimentația și celelalte cheltuieli.
O familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de 11.668 de lei pe lună pentru un trai decent, potrivit unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS).
Valoarea coșului minim de consum pentru septembrie 2026 este cu 298 de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 2,6%.
Majorarea reflectă evoluția cheltuielilor pentru mai multe categorii de produse și servicii, printre care sănătatea, educația, cultura, locuința și îmbrăcămintea.
Locuința și alimentația, principalele cheltuieli ale familiei
Potrivit analizei, cele mai mari componente ale coșului minim de consum pentru o familie cu doi adulți și doi copii sunt cheltuielile pentru locuință și alimentație.
Bugetul lunar necesar include următoarele categorii:
Locuință: 3.105 lei;
Alimentație: 2.429 de lei;
Îmbrăcăminte și încălțăminte: 1.143 de lei;
Educație și cultură: 921 de lei;
Servicii: 746 de lei;
Fond de economii: 1.061 de lei.
Aceste cheltuieli fac parte dintr-un buget mai amplu, care include și alte necesități ale gospodăriei, precum sănătatea, transportul, igiena personală, comunicațiile și activitățile recreative.
Ce cheltuieli au crescut cel mai mult în ultimul an
Creșterea costului vieții se reflectă în mai multe categorii ale coșului minim de consum.
Conform analizei, în septembrie 2026, cheltuielile pentru sănătate au crescut cu 8,3% față de aceeași lună a anului precedent. Costurile asociate educației și culturii au înregistrat o majorare de 8%, în timp ce cheltuielile pentru servicii au crescut cu 6,7%.
De asemenea, costurile aferente locuinței au avansat cu 5,9%, iar cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte au fost mai mari cu 5,8%.
În schimb, cheltuielile estimate pentru achiziția unei locuințe au scăzut cu 1,9%. Potrivit analizei, această evoluție a fost influențată de reducerea dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026.
De câți bani are nevoie o familie fără doi copii pentru un trai decent
Studiul prezintă estimări și pentru alte tipuri de gospodării din România.
Astfel, coșul minim de consum pentru un trai decent este estimat la:
9.574 de lei lunar pentru doi adulți și un copil;
7.150 de lei lunar pentru doi adulți fără copii;
4.407 lei lunar pentru o persoană adultă singură.
Autorii precizează că aceste valori sunt calculate pornind de la bugetul familiei de referință, formată din doi adulți și doi copii. Prin urmare, estimările pentru celelalte categorii de gospodării sunt mai puțin precise.
Ce salariu este necesar pentru un trai decent în România
Analiza estimează că salariul minim net necesar pentru un trai decent în 2026 este de 5.542 de lei, echivalentul unui salariu brut de 9.473 de lei.
Calculul pornește de la ipoteza unei familii în care ambii adulți lucrează și primesc salariul minim, iar copiii beneficiază de alocațiile de stat.
În prezent, salariul minim net este de 2.699 de lei pe lună, reprezentând 48,7% din nivelul estimat ca necesar pentru un trai decent.
Prin comparație, în 2018, salariul minim net acoperea 35,2% din valoarea salariului minim decent. Evoluția indică o apropiere treptată de nivelul considerat necesar, însă diferența rămâne semnificativă.
Salariul mediu net estimat pentru 2026, de 5.450 de lei, acoperă aproximativ 98,3% din venitul considerat necesar pentru un trai decent, potrivit aceleiași analize.
Când ar putea ajunge salariul minim la nivelul necesar pentru un trai decent
Perspectivele de creștere a salariului minim rămân o provocare, potrivit autorilor studiului.
În scenariul cel mai optimist, care presupune o creștere medie anuală a productivității muncii de 3% timp de 25 de ani, salariul minim ar putea ajunge la nivelul necesar pentru un trai decent abia în 2050.
Un scenariu considerat mai realist, care ia în calcul încetinirea creșterii economice și eventuale perioade de recesiune, indică anul 2075.
În acest context, autorii analizei susțin aplicarea Legii nr. 174/2020 privind coșul minim de consum lunar și elaborarea unei strategii care să permită creșterea salariului minim până la nivelul necesar pentru asigurarea unui trai decent.
Datele evidențiază diferența dintre veniturile disponibile și costurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor unei gospodării. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii, bugetul lunar estimat pentru un trai decent a ajuns la 11.668 de lei în septembrie 2026.
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