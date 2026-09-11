Trump leagă atacurile de la 11 Septembrie de războiul din Iran: „Nu avem altă opțiune”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 21:36

Președintele Donald Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, au folosit ceremonia organizată la Pentagon pentru marcarea a 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 Septembrie pentru a apăra războiul împotriva Iranului.

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