Lukașenko își pune armata în alertă: „A venit timpul să o zguduim”. Mobilizarea, luată în calcul

Publicat 11 sept. 2026, 18:13 Actualizat 11 sept. 2026, 18:32

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat o amplă verificare a pregătirii militare a armatei și a transmis că aceasta ar putea ajunge până la mobilizare.

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