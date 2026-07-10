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Trei medalii de aur și una de argint pentru România la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale

Olimpicii români la Informatică (foto: Ministerul Educației)

Olimpicii români la Informatică (foto: Ministerul Educației)

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat10 iul. 2026, 14:52
SursăRealitatea.net

Elevii români au obţinut trei medalii de aur şi o medalie de argint la cea de-a 33-a ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI 2026), competiţie desfăşurată în perioada 5-10 iulie la Ljubljana, în Slovenia.

Medaliile de aur au fost cucerite de Victor Ioan Dobra, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş, de Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, şi de Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti.

Medalia de argint a fost obţinută de Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti.

Trei medalii de aur și o medalie de argint

Echipa României a fost coordonată de reprezentanţii Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică (SEPI): dr. ing. Mihai Nan, de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, şi Alexandru Lorintz, reprezentant SEPI.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC), coordonarea participării la olimpiadă a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

MEC susţine participarea loturilor naţionale la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare şi a diurnei pentru zilele de şedere, dar şi prin organizarea etapelor premergătoare acestor competiţii, cele locale, judeţene/municipale şi naţionale.

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