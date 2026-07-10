Trei medalii de aur și una de argint pentru România la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale

Publicat 10 iul. 2026, 14:52 Sursă Realitatea.net

Elevii români au obţinut trei medalii de aur şi o medalie de argint la cea de-a 33-a ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI 2026), competiţie desfăşurată în perioada 5-10 iulie la Ljubljana, în Slovenia.

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