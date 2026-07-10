Soluția găsită de Primăria Odorheiului Secuiesc pentru a scăpa de urși. Pregătirile sunt în toi

Publicat 10 iul. 2026, 13:24 Actualizat 10 iul. 2026, 13:26 Sursă Agerpres

Zonele cu tufișuri și vegetație deasă de pe domeniul public din Odorheiu Secuiesc sunt curățate în această perioadă pentru a descuraja prezența urșilor, care își găseau acolo locuri în care să se ascundă.

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