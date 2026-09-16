Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare: Lavrov acuză Occidentul de ingerințe în scrutinul din Rusia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Occidentul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Rusia, programate în perioada 18-20 septembrie 2026.
Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de deschiderea urnelor, în contextul în care partidul Rusia Unită, formațiunea asociată Kremlinului, urmărește să își păstreze majoritatea în Duma de Stat.
Lavrov susține că asemenea încercări ar avea loc atât în străinătate, cât și în interiorul Rusiei, fără să prezinte public dovezi pentru acuzațiile sale.
Lavrov acuză Occidentul
Serghei Lavrov a afirmat, la un festival internațional de tineret organizat la Ekaterinburg, că Moscova ar fi în fața unei „ingerințe directe” din partea statelor occidentale.
Ministrul rus susține că obiectivul acestor acțiuni ar fi influențarea voinței alegătorilor și destabilizarea situației interne din Rusia. Lavrov a precizat că problema ar fi una „deosebit de gravă” în cazul secțiilor de votare din afara țării, unde Rusia urmează să deschidă peste 300 de puncte pentru alegători.
Potrivit lui Lavrov, însă, Moscova consideră că asemenea încercări au loc și pe teritoriul Rusiei.
Alegerile încep vineri
Scrutinul pentru Duma de Stat se desfășoară între 18 și 20 septembrie. Este vorba despre alegerile pentru cea de-a noua legislatură a parlamentului rus.
Partidul Rusia Unită încearcă să își păstreze majoritatea parlamentară, în condițiile în care, potrivit relatării, formațiunea se confruntă cu o scădere a popularității în sondaje.
Alegerile se desfășoară într-un sistem în care votul electronic la distanță are un rol important. Tocmai acest mecanism a fost contestat de reprezentanți ai opoziției ruse, care au pus sub semnul întrebării transparența sistemului.
Atac asupra infrastructurii electorale
Cu mai puțin de două zile înainte de începerea alegerilor, grupul de hackeri CikLeak a anunțat că ar fi spart serverele Comisiei Electorale Centrale a Rusiei și infrastructura unor companii implicate în sistemul electoral electronic.
Grupul susține că ar fi obținut acces la infrastructura CEC și la sisteme ale unor contractori, inclusiv cele asociate platformei GAS „Alegeri 2.0”. Hackerii afirmă că au distribuit informațiile obținute către jurnaliști.
Aceste afirmații provin însă de la grupul de hackeri și nu constituie, în sine, o confirmare independentă a unei compromiteri a sistemului electoral.
Lavrov invocă România și Ucraina
Ministrul rus de Externe a făcut și anterior referire la alegerile din alte state pentru a susține acuzațiile privind implicarea occidentală.
La începutul lunii septembrie, Lavrov a afirmat că Uniunea Europeană ar pregăti observatori care să monitorizeze „în secret” alegerile din Rusia. El a invocat atunci alegerile prezidențiale din România din 2025 și evenimentele electorale din Ucraina din 2004.
În cazul României, Lavrov a făcut referire la situația lui Călin Georgescu și a susținut că acesta ar fi fost „scos din cursă”. Afirmația reprezintă poziția oficialului rus și nu este prezentată ca o constatare independentă privind legalitatea procesului electoral din România.
Opoziția contestă votul electronic
În Rusia, criticile privind sistemul electronic de vot vin inclusiv din partea unor formațiuni de opoziție. Partidul Iabloko și opoziția comunistă au pus sub semnul întrebării corectitudinea votului electronic și au îndemnat alegătorii să opteze pentru votul tradițional.
În același timp, autoritățile ruse susțin că alegerile se desfășoară în condiții legale, iar Lavrov afirmă că încercările occidentale de a influența scrutinul nu își vor atinge obiectivul.
Alegerile pentru Duma de Stat se desfășoară pe parcursul a trei zile, iar rezultatul va stabili componența parlamentului rus pentru următoarea legislatură.