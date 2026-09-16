Arena Națională are nevoie de reparații înaintea finalei Europa League 2028. Ce probleme au fost găsite în interior

Bucureștiul va găzdui finala UEFA Europa League din 2028, însă Arena Națională are nevoie de mai multe lucrări de reparații și modernizare înaintea evenimentului.
După 15 ani de la inaugurare, stadionul prezintă probleme în mai multe zone, de la scaune deteriorate și instalații care necesită intervenții până la acoperiș și sistemul video.
Primăria Capitalei a anunțat că lucrările vor fi realizate înainte de finala europeană, care este așteptată să aducă aproximativ 50.000 de suporteri la București.
Scaune deteriorate și zone care necesită reparații
Una dintre problemele observate la Arena Națională este starea unor scaune, inclusiv în zona tribunei oficiale. Unele sunt rupte sau deteriorate și urmează să fie înlocuite înainte de finala din 2028.
Imaginile realizate în interiorul stadionului au arătat și alte zone care necesită intervenții. Problemele nu sunt însă limitate la spațiile destinate spectatorilor, administrația pregătind un program mai amplu de reabilitare.
Acoperișul trebuie reparat
Printre lucrările prevăzute se află și intervenții la structura stadionului și la acoperiș. Primăria Capitalei a anunțat că pentru aceste lucrări a fost semnat un contract de achiziție publică în septembrie.
Arena Națională trebuie să îndeplinească până în 2028 toate condițiile necesare pentru organizarea unui eveniment UEFA de asemenea amploare.
Videocubul va fi schimbat
O altă problemă importantă este reprezentată de videowall-ul stadionului, care este defect de mai mult timp. Primăria intenționează să înlocuiască ecranele LED ale tabelului de marcaj, procedura de achiziție urmând să fie inițiată.
Vor fi modernizate și echipamentele și sistemele utilizate pentru broadcasting, transmisia TV și activitatea media. Intervenții sunt prevăzute inclusiv în zona vestiarelor, a staffurilor și a băncilor de rezervă.
Arena trebuie pregătită pentru zeci de mii de suporteri
Finala Europa League din 2028 va aduce la București un număr mare de suporteri și oficiali. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, sunt așteptați aproximativ 50.000 de suporteri.
Primăria Capitalei pregătește și amenajarea unor zone speciale pentru fani în oraș, precum și un plan de mobilitate și management urban pentru traseele dintre Aeroportul Henri Coandă, stadion și zonele destinate suporterilor.
Bucureștiul va găzdui din nou o finală europeană
UEFA a desemnat oficial Bucureștiul și Arena Națională drept gazde ale finalei Europa League din 2028 pe 15 septembrie. Va fi a doua finală a competiției organizată pe stadionul din Capitală, după cea din 2012.
În urmă cu 14 ani, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București, după ce a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0.
Pentru ediția din 2028, lucrările de modernizare trebuie finalizate înainte de eveniment. Autoritățile au anunțat că intervențiile vor viza atât infrastructura stadionului, cât și facilitățile necesare pentru organizarea și transmiterea unei finale europene.