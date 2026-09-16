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Anca Alexandrescu, în mijlocul ciobanilor care și-au strigat disperarea în Piața Victoriei, la geamul lui Bolojan
Publicat16 sept. 2026, 14:55
Actualizat16 sept. 2026, 15:07
Sursărealitatea plus
Realizatoarea Culisele Statului Paralel și a Caravanei România Suverană, Anca Alexandrescu, a ajuns miercuri în mijlocul ciobanilor care protestează pentru a doua zi în Piața Victoriei, susținându-i după ce aceștia au fost ignorați de reprezentanții premierului Ilie Bolojan. Înainte, jurnalista discutase și cu fermierii care au primit promisiunea, din partea unui consilier al președintelui Nicușor Dan, că revendicările lor vor fi analizate după instalarea unui guvern cu puteri depline.
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