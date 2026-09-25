Scandal diplomatic între Ucraina și Coreea de Sud. Zelenski, acuzat că a dezvăluit transferul a doi militari

Seulul susține că informația trebuia păstrată secretă din motive de securitate. Kievul respinge însă existența unui asemenea acord.
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a acuzat Ucraina că a încălcat un acord de confidențialitate după ce Volodimir Zelenski a anunțat la ONU că doi soldați nord-coreeni capturați în regiunea Kursk au fost transferați în Coreea de Sud.
Lee Jae Myung îl critică pe Zelenski
Președintele sud-coreean a reacționat după discursul susținut de Zelenski la Adunarea Generală a ONU. Liderul ucrainean a dezvăluit că cei doi militari nord-coreeni au fost trimiși recent în Coreea de Sud, după ce au fost capturați în timpul luptelor din regiunea rusă Kursk.
Lee Jae Myung a spus că transferul era un subiect sensibil și că Seulul și Kievul conveniseră ca operațiunea să nu fie făcută publică. El a afirmat că dezvăluirea informației este regretabilă, având în vedere posibilele consecințe asupra securității și relațiilor din Peninsula Coreeană.
Ucraina neagă existența unui acord
Kievul contestă însă acuzațiile venite de la Seul. Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al președintelui ucrainean, a susținut că nu a existat un acord de confidențialitate care să interzică anunțarea transferului celor doi prizonieri.
Oficialul ucrainean a transmis că Ucraina a făcut public faptul că militarii au ajuns în Coreea de Sud, fără să ofere detalii despre operațiune sau traseul prin care aceștia au fost transferați.
Ce s-a întâmplat cu cei doi militari
Cei doi soldați nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025, în regiunea Kursk. Ei făceau parte din trupele nord-coreene trimise în Rusia pentru a sprijini armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.
După capturare, cei doi și-ar fi exprimat dorința de a ajunge în Coreea de Sud. Transferul a avut loc după luni de discuții între Kiev și Seul, iar militarii ar fi ajuns în Coreea de Sud cu câteva zile înainte ca Zelenski să anunțe public operațiunea.
Un parlamentar sud-coreean care i-a întâlnit pe cei doi în Ucraina a declarat că aceștia își doresc să ducă o viață normală în Coreea de Sud.
Implicarea Coreei de Nord în războiul din Ucraina
Potrivit estimărilor sud-coreene, aproximativ 15.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia pentru a sprijini trupele Moscovei. O parte dintre aceștia au participat la luptele din regiunea Kursk.
Coreea de Sud consideră, în general, că cetățenii nord-coreeni pot beneficia de statutul de cetățeni sud-coreeni, inclusiv în cazul unor militari care aleg să nu se întoarcă în Coreea de Nord.
Disputa privind cei doi prizonieri adaugă însă o nouă problemă relației dintre Seul și Kiev, în condițiile în care ambele țări încearcă să gestioneze implicațiile transferului și siguranța celor doi militari.